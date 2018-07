William surge como o novo plano B de Montillo

E aquela que mais despertou interesse foi a de William, do Shakhtar Donetsk.

Segundo o presidente em exercício do clube, Roberto Andrade, o Corinthians cogita trazer de volta o jogador que saiu de sua categoria de base e foi vendido ao time ucraniano em 2007.

"Nós estamos atentos a situação do William. O pai dele conversou conosco, mas o Shakhtar ainda não se manifestou sobre a liberação. Vamos aguardar para sentar e conversar. Ainda não evoluímos na conversa", afirmou o dirigente em entrevista à Radio Bandeirantes, de São Paulo.

A proposta inicial para repatriar William seria por empréstimo de seis meses. A multa rescisória do meia, para contratá-lo, está estipulada em 30 milhões (cerca de R$ 70 milhões). Willian tem contrato com o Shakhtar até 2014. Segundo Andrade, o jogador teria interesse em permanecer o primeiro semestre no País por conta de questões pessoais. Além disso, o fato de ele poder disputar a Taça Libertadores seria um atrativo a mais.

Mas Roberto Andrade deixou claro que Montillo ainda é o plano A do clube. E que as confiança de que o negócio será fechado ainda é grande.

"Todos os fatores são favoráveis. O BMG tem participação nos direitos sobre o jogador e quer que o Montillo venha trabalhar conosco. O Montillo quer jogar no Corinthians", declarou.

O presidente corintiano acredita que uma definição possa acontecer logo depois da virada de ano. "Essa época é mais parada mesmo. Vamos acabar acertando com o Cruzeiro, confio nisso. Tenho certeza que vamos chegar a um acordo financeiro com o Cruzeiro."