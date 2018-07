William tenta uma despedida perfeita: erguendo a 4ª taça

Todos sonham com a aposentadoria. Para o zagueiro William ela chega hoje. Mas para ser perfeita, seria ideal que viesse com a conquista do Brasileiro. Capitão do time, ele sonha em erguer sua quarta taça no clube, depois de ganhar a Série B, o Paulista e a Copa do Brasil. Seria um último ato para ficar na memória de todos os torcedores corintianos.

"Não penso em levantar a taça. Me dá mais alegria a sensação de ter vencido uma competição. Não costumo nem dar volta olímpica. Como já tenho exposição por levantar, prefiro que os jogadores deem a volta", enfatiza o capitão. "Mas minha maior alegria vai ser vencer o Goiás e depois ver se foi favorável."

Líder do grupo, respeitado por todos por suas belas palestras, William faz valer a definição de capitão e, como sempre, prega respeito ao adversário. "Estou muito focado no Goiás. A gente precisa vencer, somente assim tem esperança de ganhar o campeonato. Porém, temos de respeitar, independentemente de quem entre em campo. Nunca foi fácil jogar e não é porque está rebaixado que será fácil."

William vai se dedicar aos estudos após o jogo desta tarde. Contudo, jamais deixará de dar suas dicas ao clube, seja de contratação ou de forma de jogar.