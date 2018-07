Williams anuncia a renovação com Rubens Barrichello

A Williams anunciou, ontem, a renovação do contrato de Rubinho por mais um ano, enquanto o próprio Hulkenberg distribuiu nota para informar que deixa o time inglês.

"Fiquei sabendo pouco antes de a Williams me oficializar. Havia deixado o contrato pronto, mas dependia deles confirmar'', disse Rubinho, em Abu Dabi. Ele treinará com a Williams sexta-feira e sábado. Mas amanhã, junto de Felipe Massa, vai estar em Doha. "Quero ver essa nova seleção brasileira de futebol, em especial contra a Argentina.""

Os planos de Frank Williams para 2011 são ambiciosos. "Este ano o objetivo era ser sexto entre os construtores e conseguimos. Com as grandes mudanças de 2011, novo regulamento, novo pneu, pretendemos ir bem além disso"", disse Rubinho. Seu companheiro deverá ser o venezuelano Pastor Maldonado, com apoio estatal de petróleo do país.

Rubinho, no entanto, saiu em defesa de Hulkenberg. "Foi o parceiro estreante mais talentoso que tive. Merece, com certeza, um lugar na Fórmula 1."" Willi Weber, seu empresário, o mesmo de Michael Schumacher, negocia com Force India e Toro Rosso.