Willian, do Chelsea, vê cair interesse de clubes espanhóis

O meia Willian se diz feliz no Chelsea. Está aclimatado à Inglaterra, tem negócios em Londres – é sócio de Kia Joorabchian e do zagueiro David Luiz em um restaurante – e sente-se em casa. E tem boas chances de continuar por lá, apesar do recente interesse dos dois gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona. Mas o assunto esfriou e o brasileiro pode ver a transferência para a Espanha ser pelo menos adiada.

A possibilidade de Willian jogar no Real Madrid ganhou força na semana passada. O clube merengue, de acordo com a imprensa inglesa, estaria disposto a pagar R$ 480 milhões pelo meia e também pelo goleiro Courtois. A proposta, porém, não teria sido formalizada.

Ontem, porém, os jornais da Espanha garantiram que Willian não é o principal alvo do Real, e sim Courtois. O goleiro atual, Keilor Navas, continua despertando desconfiança e no clube consideram ser necessário a contratação de alguém de melhor nível.

É aí que entra Courtois. O Real, de acordo com o jornal Marca, quer do Chelsea somente o goleiro. Valorizado por sua atuação na Copa do Mundo, o belga tem mais um ano de contrato com a equipe inglesa, que poderia ver em sua negociação imediata uma boa maneira de arrecadar um dinheiro alto.

Já Willian interessou ao Barcelona durante a Copa. Kia Joorabchian, também seu procurador, teria até mesmo ido à Espanha conversar com os dirigentes catalães. Mas não houve evolução e, com a contratação de Malcom pelo Barça, Willian ficou sem espaço.