Willian entra no fim, faz golaço e dá empate ao Chelsea no clássico com Liverpool

Graças a um golaço do meia brasileiro Willian aos 40 minutos do segundo tempo, o Chelsea empatou por 1 a 1 com o Liverpool, fora de casa, no clássico que fechou a jornada de confrontos deste sábado pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres se garantiu na terceira posição da tabela da competição, com 26 pontos, três à frente da equipe comandada por Jürgen Klopp, que ocupa a quinta colocação, um atrás do Tottenham, o quarto depois de ter empatado por 1 a 1 com o West Bromwich, também como mandante em outro duelo do dia.

E Willian foi decisivo para o Chelsea apenas dois minutos depois de ter sido colocado em campo pelo técnico Antonio Conte, que sacou Davide Zappacosta e viu a sua estrela brilhar com o belo gol marcado pelo meio-campista da seleção brasileira.

Antes disso, o egípcio Mo Salah abriu o placar para o Liverpool aos 20 minutos da etapa final, após uma trama ofensiva que teve participação do meia Philippe Coutinho, outro nome certo na seleção de Tite para a Copa do Mundo de 2018. No caso, ele deu o passe que foi interceptado de maneira ineficiente por Tiemoue Bakayoko, que deixou a bola chegar até Salah e viu o egípcio finalizar para as redes.

Em respeito ao Chelsea, seu ex-clube e que o negociou com o Liverpool no ano passado em uma negociação multimilionária, o atacante não comemorou o gol, que foi o seu 15º em 20 partidas nesta temporada pelo Liverpool.

Vinte minutos depois, porém, Willian brilhou para deixar tudo igual para a equipe de Londres. O meia fez boa jogada individual pela direita e, contando também com uma boa dose de sorte, tentou fazer o cruzamento, mas a bola pegou efeito, encobriu Mignolet e entrou no ângulo direito do goleiro.

Antes disso, Chelsea e Liverpool travaram um primeiro tempo de poucas emoções. Em raro lance de perigo nesta etapa, Drinkwater desperdiçou boa oportunidade de marcar aos 23 minutos para os visitantes. Depois disso, aos 40, Salah quase abriu o placar em chute colocado após se livrar da marcação de Cahill.

Após o empate deste sábado, o Chelsea voltará a campo pelo Campeonato Inglês na próxima quarta-feira, contra o Swansea, em casa. Já o Liverpool atuará no mesmo dia contra o Stoke City, desta vez como visitante, em outro duelo da 14ª rodada.