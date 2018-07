Willian marca belo gol, decide e já faz sombra a Dentinho

"Foi uma bela jogada, tive felicidade. Não sei se acertaria de novo", brincou o humilde corintiano de Três Fronteiras. Não parecia que daria certo. No primeiro lance do atacante, uma furada dentro da área. Um burburinho nervoso correu as arquibancadas do Pacaembu. Minutos depois, a redenção do jogador. "Temos de ser persistentes", explicou Willian, que teve o nome gritado pela Fiel e já começa a ganhar a preferência da torcida em relação a Dentinho.