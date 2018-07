Willian pede apoio de cruzeirenses, mas admite: 'Temos que jogar melhor'

"Sabemos que não são somente os gols, mas também temos que jogar melhor. A gente se cobra bastante, para finalizar mais a gol. Temos que trazer o torcedor para o nosso lado. Trazer esse calor, nos contagiar novamente. Sabemos que às vezes o torcedor fica chateado, mas apostem na gente. Precisamos deste apoio do torcedor, espero que possam nos apoiar e o tenho certeza que o Deivid dará muito resultado", declarou o atacante Willian.

O jogador chegou a viver ótimo momento na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas, atrapalhado por uma lesão, ainda não engrenou em 2016. "Eu me cobro, mas não fico apavorado. Sei da minha importância e liderança. Quando as coisas não estão boas, sempre pesa pro lado do Fábio, do Willian, do Dedé, sempre sobra para o pessoal que já demonstrou bom futebol e foi campeão. Sei que a equipe depende do meu futebol ali na frente, fazendo os gols. Tenho minha importância na bola parada. Da mesma forma que me cobro, sei das minhas qualidades", comentou o atacante.

E Willian já deu a receita para o Cruzeiro fazer bonito no domingo, quando duela com o América-MG pelo Campeonato Mineiro. "Colocar a alegria pra fora, alegria de jogar. A gente fez um treino legal (nesta quarta-feira). A equipe esteve mais compacta e próxima, chegando bem ao gol. Esperamos melhorar cada vez mais e no domingo praticar um bom futebol."