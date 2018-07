Willian sente dores e Tite corre risco de ficar sem artilheiros

Liedson e Willian brigam, rodada a rodada, pela artilharia do Corinthians no Brasileiro. Ambos somam cinco gols. Ontem, no coletivo em que Tite previa definir a equipe para a visita ao Avaí, domingo, nenhum dos dois estava em campo. Novidade, mesmo, foi a volta de Jorge Henrique.

Liedson ainda ficará quatro semanas se recuperando de artroscopia no joelho esquerdo. Willian, com dores no músculo adutor da coxa direita, foi poupado.

O camisa 7 deve ser titular diante dos catarinenses. Mas, se as dores aumentarem, o Corinthians pode ter, em Florianópolis, um ataque de um gol só, com Jorge Henrique (marcou diante do São Paulo) e Emerson (ainda não desencantou).

Paulinho, também com dores musculares, não participou do treino. Na hora em que os rivais se aproximam na tabela, os problemas começam a atrapalhar.