Willian volta a sofrer lesão muscular e desfalca o Cruzeiro

Assim como da primeira vez, quando ficou afastado por três partidas, a lesão é na coxa esquerda de Willian. Agora, seu retorno ainda é incerto. A assessoria de imprensa do Cruzeiro, no entanto, fez questão de esclarecer que tratam-se de contusões diferentes.

Nesta segunda-feira, o elenco do Cruzeiro se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre a Caldense no domingo. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os reservas foram a campo e disputaram um coletivo com o time sub-20. Recuperado de problema na coxa, Manoel foi a novidade.

O destaque, no entanto, ficou por conta do meia Élber, que marcou o único gol do treino. De volta de empréstimo junto ao Sport para esta temporada, o jogador tem entrado bem quando requisitado e não esconde a esperança de ganhar a titularidade diante do Atlético-PR.

"Se a oportunidade surgir nesse jogo, estarei pronto sim, com certeza. Venho mostrando isso e estou à espera dessa chance. Se quarta-feira ela acontecer, estarei totalmente preparado para fazer aquilo que o Deivid pedir. Ele não ainda passou para a gente quem vai atuar, só pediu para treinarmos bastante porque, independentemente do time que jogar, o Cruzeiro entrará em campo para fazer uma grande partida e sair com a vitória", afirmou.

JOGO ADIADO - Nesta segunda-feira, o Cruzeiro noticiou que sua próxima partida pelo Campeonato Mineiro foi adiada. O confronto diante do Uberlândia deveria acontecer no sábado, às 18h30, mas foi transferido para a terça-feira seguinte, dia 15, às 20h30. A sede continua sendo o Mineirão.