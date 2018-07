Wladimir Klitschko marca defesa do título contra Chisora

No mês passado, Klitschko derrotou o nigeriano Samuel Peter no 10º assalto, tendo sucesso em sua nona defesa do título mundial. Assim, o pugilista ucraniano de 34 anos passou a ter 55 vitórias e três derrotas no currículo. Agora, ele enfrentará um adversário de 26 anos, que venceu as 14 lutas que já fez como pugilista profissional.

"Chisora é jovem, rápido e tem uma pegada muito forte. É um adversário muito perigoso", afirmou Klitschko. "Essa luta é a minha chance de virar campeão mundial, o que eu sonho conseguir desde que comecei no boxe", disse o desafiante britânico, reforçando que está ansioso para subir ao ringue na Alemanha para "esmagar Wladimir".