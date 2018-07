Wladimir Klitschko se fere em treino e tem luta adiada

Wladimir Klitschko se feriu de forma um pouco mais grave durante um treino realizado com o auxílio de um sparring e, por causa do problema, acabou adiando a luta que faria no próximo sábado contra o búlgaro Kubrat Pulev, em Hamburgo, na Alemanha. O pugilista ucraniano sofreu um rasgo no bíceps e assim não defenderá mais, nesta próxima semana, o cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB) contra o desafiante.

O staff de Klitschko anunciou que o campeão terá de ficar quatro semanas afastado dos treinos por causa da lesão. Uma nova data para a luta deverá ser anunciada nos próximos dias, sendo que provavelmente Hamburgo será mantido como local do combate.

Klitschko se machucou durante a preparação que fazia no seu local de treinamentos na Áustria. Por meio de um comunicado, o staff do ucraniano disse que o mesmo ficou "muito decepcionado" pelo adiamento da luta porque ele estava "absolutamente em forma", assim como pediu desculpas ao seu adversário, "que certamente se preparou com a mesma intensidade".