Wladimir Klitschko vence polonês e mantém cinturões HAMBURGO - Wladimir Klitschko segue sendo o melhor peso pesado do mundo no boxe. Neste sábado, o ucraniano de 36 anos venceu por pontos o então invicto Mariusz Wach, da Polônia, em luta realizada na O2 World Arena de Hamburgo (Alemanha), com a presença ilustre de Sylvester Stallone, o eterno Rocky Balboa, na torcida.