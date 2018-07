Wolfsburg contrata zagueiro holandês Bruma como substituto de Naldo

Com a transferência ao Wolfsburg, Bruma retorna ao Campeonato Alemão após três anos, pois defendeu o Hamburgo entre 2011 e 2013, quando atuou por 40 partidas com desempenho discreto.

O holandês chega com a missão de substituir o zagueiro brasileiro Naldo, que deixou o Wolfsburg ao final da última temporada a custo zero e assinou com o Schalke 04.

Jeffrey Bruma foi convocado pela seleção holandesa pela primeira vez no ano de 2010, mas só se firmou como titular a partir do final de 2015. O zagueiro não esteve presente na equipe que chegou ao terceiro lugar na Copa do Mundo do Brasil.