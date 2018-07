Wolfsburg empata em casa e completa quarto jogo sem vitória

Com a igualdade, o Wolfsburg completou a quarta partida sem vitória no Alemão e chegou aos 39 pontos, em oitavo lugar. Já o Mainz está na sexta posição, com 44 pontos, na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

O Wolfsburg começou o duelo com quatro brasileiros entre os titulares: Dante, Naldo, Luís Gustavo e Bruno Henrique. E os gols da partida deste sábado saíram apenas no segundo tempo.

Em um contra-ataque, Andre Schürrle colocou o Wolfsburg em vantagem aos oito minutos. Porém, o Mainz igualou o placar aos 21, com Jairo Samperio. No final, aos 46 minutos, Dante recebeu o seu segundo cartão amarelo e foi expulso.

Agora o Wolfsburg volta a se concentrar na Liga dos Campeões, pois na próxima terça-feira vai visitar o Real Madrid no jogo de volta das quartas de final. O time pode perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais do torneio continental.