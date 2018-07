Wolfsburg vence Gent de novo e vai às quartas da Liga dos Campeões

André Schürrle, em ascensão nesta segunda metade da temporada europeia, foi o autor do único gol da partida, aos 29 minutos do segundo tempo. Desta vez, o Gent não conseguiu reagir no placar, como fizera na ida - naquele duelo, o Wolfsburg abriu 3 a 0 e viu o rival belga marcar dois gols e quase empatar.

Com a vaga garantida, o time alemão agora aguarda o sorteio dos confrontos para cohecer seu próximo adversário na disputa. A fase de quartas de final da Liga dos Campeões será disputada somente em abril.

O JOGO - Com o mesmo equilíbrio do fim do jogo de ida, Wolfsburg e Gent iniciaram a partida em solo alemão nesta terça. O mesmo duelo aberto do duelo disputado na Bélgica foi mantido no primeiro tempo jogado em Wolfsburg. Mas, desta vez, as boas chances de gol quase não surgiram.

O melhor lance da etapa inicial foi protagonizado por Guilavogui. O volante do Wolfsburg acertou forte chute de fora da área, aos 17 minutos, e exibiu grande defesa do goleiro Sels. O Gent até que chegava com perigo, mas não criou nenhuma oportunidade clara antes do intervalo, graças principalmente às boas atuações dos brasileiros Dante e Luiz Gustavo.

A dupla brasileira começou o segundo tempo dando calor na defesa belga. Aos 9, Dante dividiu de cabeça na área e quase abriu o placar. No minuto seguinte, foi a vez de Luiz Gustavo arriscar em finalização perigosa, sem sucesso. O Gent tentou responder aos 12, com Milicevic, mas não passou do susto.

A partir dos 20, o Wolfsburg passou a concentrar as ações no meio-campo. Mais presente no ataque, o time da casa levantava a torcida. Aos 25, Schürrle desperdiçou grande chance. Ele recebeu livre na direita, mas demorou para finalizar e a bola acabou desviando na zaga, indo para fora.

Quatro minutos depois, o meia não perdoou. O lance do único gol da partida começou com uma rápida escapada de Draxler pela direita. Ele foi até a linha de fundo para cruzar rasteiro para dentro da área. Schürrle surgiu por trás da defesa e só escorou para as redes. Foi o quarto gol do meio-campista em três jogos. Na terça passada, em rodada do Campeonato Alemão, ele marcou três vezes na goleada de 4 a 0 sobre o Hannover.

Após o gol, o Wolfsburg cresceu ainda mais no jogo e partiu para o ataque, sem conseguir repetir a mesma eficiência nas finalizações. O Gent até tentou esboçar uma reação, mas a defesa alemã se segurou bem e garantiu a classificação para as quartas de final.