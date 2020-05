World Athletics organiza competição a distância com campeões do salto com vara

Grande parte do mundo pode estar confinada, mas com o uso da tecnologia, alguns dos maiores atletas do planeta no salto com vara competirão entre si neste domingo, na Ultimate Garden Clash Pole Vault Edition.

O sueco recordista mundial Armand Duplantis, o norte-americano bicampeão mundial Sam Kendricks e o francês campeão olímpico de 2012 Renaud Lavillenie serão conectados por um link de vídeo ao vivo enquanto competem no conforto e segurança de seus próprios lares.

Com transmissão nas páginas do YouTube, Twitter e Facebook do World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), a competição será realizada em três locais. Lavillenie saltará de sua casa em Clermont-Ferrand, Kendricks competirá em seu quintal em Oxford, Mississippi, e Duplantis participará de sua base em Lafayette, Louisiana.

Em vez de uma competição para atingir a altura máxima, os atletas tentarão saltar 5,00 m quantas vezes puderem em 30 minutos. Será um teste de técnica, consistência, concentração e resistência - todas as qualidades necessárias em uma competição normal de salto com vara.

"Estou em êxtase por poder competir novamente, especialmente contra Sam e Renaud", disse Duplantis. "Como não se sabe quais são as outras competições que todos teremos juntos, definitivamente vamos aproveitar isso e nos divertir muito. Além disso, vencer isso é crucial porque não gosto muito de perder para eles."

Lavillenie também demonstrou entusiasmo: "Esta é uma excelente oportunidade para ver os melhores saltadores em um novo formato de competição mostrando seu amor pelo esporte com uma competição quando a maioria dos outros esportes está parada", disse o francês. "E como estamos em casa, não temos desculpas para perder essa competição internacional em casa."

Kendricks revelou seu estilo competidor: "Por ser um estilo único de competir, acho que todos aprenderemos à medida que avançamos. Não importa quão exatos e precisos somos, acho que o desafio é que não sabemos o que será necessário para vencer, então será difícil avaliar nosso esforço. Sei que não importa o que estamos fazendo juntos. Cada um de nós quer vencer."

A World Athletics está estudando a possibilidade de realizar outras competições de Ultimate Garden Clash nas próximas semanas.