Wout van Aert ganha mais uma etapa na Volta da França e Yates mantém a liderança

O belga Wout van Aert mostrou que é o melhor em provas de sprint (chegada em alta velocidade) no ciclismo. Nesta sexta-feira, dois depois de vencer a quinta etapa da Volta da França, a mais tradicional competição de ciclismo de estrada, ele venceu também a sétima, realizada nesta sexta entre as cidades de Millau e Lavaur.

Após pouco mais de três horas e meia de prova (3h32min03s) e completar um percurso de 168 km, o ciclista da equipe Jumbo-Visma cruzou a linha de chegada na frente, levando a melhor sobre o norueguês Edvald Boasson Hagen, que cruzou em segundo lugar.

O último belga a vencer duas etapas em uma mesma edição da Volta da França havia sido Tom Boonen em 2007, que na ocasião ficou com a camisa verde, dada a quem conquistou mais pontos na competição e dedicada aos "sprinters".

Na liderança da classificação geral nada mudou, com o britânico Adam Yates permanecendo com a camisa amarela ao manter três segundos de vantagem em relação ao esloveno Primoz Roglic. Nesta sexta-feira, o líder completou o percurso até a cidade de Lavaur com o mesmo tempo do vencedor da etapa. O francês Guillaume Martin é agora o terceiro colocado, a nove segundos de Yates.

Neste fim de semana serão disputadas duas etapas seguidas de montanha. A primeira delas neste sábado entre Cazères-Sur-Garrone e Loudenvielle. Será a prova mais curta desta edição da Volta da França, com um percurso de 141 km.