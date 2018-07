Wozniacki passa apuro, mas evita zebra

A número 1 do mundo teve de salvar três set points antes de confirmar a vitória. Saiu de quadra aliviada. "Ainda bem que foi em dois sets. Poderia ter sido facilmente em três."

Wozniacki, que jogou com a coxa esquerda enfaixada, admitiu ter apresentado queda de rendimento durante o confronto. "Foi um jogo difícil. Eu comecei muito bem e tudo estava acontecendo do jeito que eu queria. No segundo set ela jogou melhor e eu passei a ter um rendimento um pouco pior", avaliou.

A dinamarquesa, no entanto, descarta que o problema tenha como origem alguma contusão. "É preventivo", disse a tenista sobre a faixa na coxa.

"Senti um pouco na semana passada e não quero piorar. Não está incomodando enquanto estou jogando. Então, para mim, tudo ok", garantiu.

Wozniacki admite, porém, que o saibro não é sua superfície favorita. "Fico confortável em quadras rápidas, mas acho que jogo bem no saibro", disse a tenista. "Mostrei isso com os resultados que obtive na temporada."

Outra favorita que avançou em Roland Garros ontem foi a número 3 do mundo, a russa Vera Zvonareva, que derrotou a alemã Sabine Lisicki por 4/6, 7/5 e 7/5.

A campeã em Paris no ano passado, a italiana Francesca Schiavone, também segue firme: atropelou sem piedade a russa Vesna Dolonts por 6/1 e 6/2.

A principal atração de hoje é a número 2, a belga Kim Clijsters, contra a holandesa Arantxa Rus. As duas fazem o primeiro jogo da quadra central.