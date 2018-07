Wozniacki perde jogo e liderança no ranking da WTA A dinamarquesa Caroline Wozniacki perdeu mais do que uma partida para Kim Clijsters ontem. Derrotada pela belga nas quartas de final do Aberto da Austrália por 2 a 0 (6/3 e 7/6), ela deixará a liderança do ranking da WTA quando a lista voltar a ser atualizada e segue sem conquistar um título dos torneios do Grand Slam. Apesar disso, Wozniacki garantiu não estar chateada com a situação e prometeu que voltará a ser a número 1 do mundo.