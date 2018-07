Wozniacki terá 'pedreiras' no caminho do título A dinamarquesa Caroline Wozniacki vai ter um a caminho árduo para chegar à decisão do torneio de Roland Garros. A número 1 do mundo enfrentará a japonesa Kimiko Date Krumm na estreia, mas se quiser chegar à decisão do título terá de superar no caminho a número 3 do mundo, a russa Vera Zvonareva, e a campeã do Grand Slam francês no ano passado, a italiana Francesca Schiavone. Número 2, a belga Kim Clijsters estreia contra a bielo-russa Anastasiya Yakimova.