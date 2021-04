WSL anuncia lançamento de álbum de figurinhas no Brasil com lendas do surfe

A Liga Mundial de Surfe (WSL, da sigla em inglês) anunciou o lançamento do primeiro álbum de figurinhas da modalidade. Em parceria com a editora Panini, a coleção contará com um livro de 64 páginas e 263 figurinhas coláveis, que estamparão os melhores atletas do surfe na atualidade. O Brasil é o primeiro país do mundo a receber a coleção.

Dentre os brasileiros presentes no álbum estarão: Ítalo Ferreira e Adriano de Souza, o Mineirinho, campeões mundiais em 2015, além do bicampeão de 2014 e 2018 Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb, 6ª colocada no ranking de 2019. Lendas internacionais também estarão presentes, como Kelly Slater, dono de nada menos de 11 títulos mundiais, John John Florence, campeão em 2016 e 2017, e Stephanie Gilmore, sete vezes campeã do mundo.

Leia Também Surfista de 22 anos morre após ser atingida por um raio durante treino

Além das figurinhas tradicionais, haverá também 52 destas que serão em edição especial de colecionáveis. O álbum também terá um espaço para anotações e trará informações gerais sobre a história do surfe no Brasil e no mundo, bem como fotos e imagens dos locais onde são realizadas as provas. A etapa de Saquarema, do Rio de Janeiro, estará presente, bem como as provas de Pipeline e Maui, no Havaí, e Nazaré, em Portugal.

Segundo pesquisa Ibope de 2019, no Brasil existem 54 milhões de pessoas maiores de idade que se interessam pelo estilo de vida do surfe, além de 25 milhões que são fãs da modalidade. "Cada vez mais pessoas são adeptas do estilo de vida ao qual o esporte está relacionado, como alimentação, respeito à natureza, prática de atividades esportivas, meditação, moda, igualdade de gêneros e comportamento sustentável", disse Ivan Martinho, CEO da WSL na América Latina, em comunicado oficial.

O álbum de figurinhas é lançado no momento em que acontece um dos momentos mais importantes do surfe mundial. O Championship Tour, que acontece entre abril e maio, contará com provas no mundo todo e definirá os campeões mundiais, tanto do masculino como do feminino. Entre os 50 homens, são 11 brasileiros, e entre as 16 mulheres, uma é brasileira. O preço do álbum será de R$ 10, e um envelope de 4 figurinhas custará R$ 4,50. Terá também kits que variam de preço de R$ 27,00 a R$ 64,00.