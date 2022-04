No surfe, Filipinho, Italo e Chumbinho estreiam com vitória na etapa de Margaret River na WSL

Os brasileiros Filipe Toledo, Italo Ferreira e João Chianca estrearam com vitória na quinta e decisiva etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Margaret River, na Austrália. A fase define os 22 surfistas que seguirão na disputa pelo título da temporada. Samuel Pupo, Jadson André, Deivid Silva, Caio Ibelli e Miguel Pupo ficaram pelo caminho e vão à repescagem.

Campeão da etapa anterior, em Bells Beach, Filipinho superou os australianos Owen Wright e Jack Thomas para seguir direto para a próxima fase. Vestindo pela primeira vez a camisa amarela de líder da temporada, o paulista de Ubatuba teve início discreto contra os rivais, mas mudou o panorama, alcançando uma nota 7 faltando apenas 4 minutos para o fim da bateria. Com 13 pontos, despachou a dupla da Austrália. Owen ficou em segundo, com 9,63 de pontuação.

"Hoje de manhã vimos que estava grande. Eu só fiquei esperando por essas ondas mais limpas e tentei remar nas ondas certas, fazendo boas escolhas", disse Filipinho à WSL.

Italo Ferreira participou da bateria seguinte, acompanhado do compatriota Jadson André e do americano Jack Marshall. O campeão olímpico travou um duelo particular com Marshall e viu o adversário tomar a sua liderança com um 7,83 e outro 5,43.

Na reta final, o potiguar acertou uma boa sequência de batidas e um backside, alcançando um 7,50 e voltando à ponta. Por sua vez, Jadson André não se encontrou e fez apenas 6,17. Ele disputará a repescagem para tentar a classificação para o próximo round.

João Chianca, o Chumbinho, garantiu vaga ao vencer a décima bateria do dia. O brasileiro assegurou a liderança ao conseguir uma nota 5,93 e somar 12,43 de pontuação. O compatriota Miguel Pupo ficou em terceiro ao fazer apenas 6,27 e também vai para a repescagem. O americano Kolohe Andino fez 11,87 e também avançou à próxima fase.

Confira os resultados desta sexta-feira da etapa de Margaret River

01: 1-Callum Robson (AUS)-12.17, 2-Imaikalani Devault (HAV)=10.00, 3-Samuel Pupo (BRA)=9.83

02: 1-Jackson Baker (AUS)=12.03, 2-Barron Mamiya (HAV)=10.77, 3-Matthew McGillivray (AFR)=10.17

03: 1-Ezekiel Lau (HAV)=15.00, 2-Ryan Callinan (AUS)=13.37, 3-Kelly Slater (EUA)=9.20

04: 1-John John Florence (HAV)=15.60, 2-Lucca Mesinas (PER)=8.93, 3-Jacob Willcox (AUS)=8.44

05: 1-Kanoa Igarashi (JPN)=13.10, 2-Conner Coffin (EUA)=8.50, 3-Ben Spence (AUS)=7.70

06: 1-Filipe Toledo (BRA)=13.00, 2-Owen Wright (AUS)=9.63, 3-Jack Thomas (AUS)=6.90

07: 1-Italo Ferreira (BRA)=14.17, 2-Jake Marshall (EUA)=13.26, 3-Jadson André (BRA)=6.17

08: 1-Ethan Ewing (AUS)=13.70, 2-Nat Young (EUA)=10.90, 3-Deivid Silva (BRA)=7.63

09: 1-Connor O´Leary (AUS)=13.80, 2-Morgan Cibilic (AUS)=12.90, 3-Caio Ibelli (BRA)=9.24

10: 1-João Chianca (BRA)=12,43, 2-Kolohe Andino (EUA)=11.87, 3-Miguel Pupo (BRA)=6.27

11: 1-Leonardo Fioravanti (ITA)=11.33, 2-Jordy Smith (AFR)=11.17, 3-Seth Moniz (HAV)=6.50

12: 1-Griffin Colapinto (EUA)=14.07, 2-Jack Robinson (AUS)=11.47, 3-Frederico Morais (PRT)=11.43