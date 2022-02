Adolescente indiano de 16 anos se torna o mais jovem a derrotar número 1 do mundo no xadrez

O mundo do xadrez ganhou uma nova estrela nesta terça-feira. O grão-mestre indiano Rameshbabu Praggnanandhaa, de 16 anos, conseguiu uma vitória surpreendente sobre o número 1 do mundo, Magnus Carlsen, no torneio online rápido Airthings Masters.

"É mais ou menos hora de ir para a cama, acho que não consigo jantar às 2h30 da manhã", declarou o lacônico Rameshbabu Praggnanandhaa após sua vitória de 39 lances com as as peças pretas.

Anteriormente, Magnus Carlsen já havia sido derrotado pelos indianos Viswanathan Anand e Pentala Harikrishna. Contudo, Rameshbabu Praggnanandhaa é o mais jovem a derrotar o líder do ranking desde que o norueguês conquistou o título mundial em 2013.

Nascido em Chennai, no estado de Tamil Nadu, Praggnanandhaa tornou-se o mestre internacional de xadrez mais jovem da história em 2016, com apenas 10 anos. Em 2018, tornou-se Grão-Mestre, mais alto grau de competitividade a ser conquistado no xadrez.

O feito de Praggnanandhaa teve grande repercussão na Índia. Viswanathan Anand, cinco vezes campeão mundial e considerado o melhor jogador de xadrez da história do país, e o astro de críquete Sachin Tendulkar se juntaram ao coro de vozes em reconhecimento da conquista do jovem.

"Ele tem apenas 16 anos e derrotou Magnus Carlsen... e ainda por cima jogando de preto, ele é mágico", escreveu Sachin Tendulkar no Twitter. "Você deixou a Índia orgulhosa!", acrescentou.

Na segunda-feira, Magnus Carlsen, 31, afirmou sentir as consequências da covid-19 que contraiu recentemente. "Hoje eu estava melhor, nos dois primeiros dias me senti mais ou menos bem, mas me faltava energia e mal conseguia me concentrar",

O jogador norueguês conquistou seu quinto título mundial de xadrez em dezembro, derrotando o russo Ian Nepomniachtchi no final de uma épica partida de oito horas, a mais longa já disputada em um campeonato mundial.