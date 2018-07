Xandão cada vez mais perto do Sporting O São Paulo se reforçou na defesa com Edson Silva e Paulo Miranda e, com a chegada dos novos contratados, Xandão deve perder espaço. O jogador já não era titular - a dupla escolhida por Leão desde que assumiu foi João Filipe e Rhodolfo. Ciente disso, o Sporting espera concretizar uma negociação que já se arrasta há tempos e levar o jogador para Portugal.