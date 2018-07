Xiang queima largada e Robles vence em Estocolmo

Liu, um dos principais esportistas chineses, queimou a largada e nem esperou a desclassificação, se retirando da pista antes mesmo da confirmação por parte dos fiscais. Sem o chinês, ficou fácil para Robles, que venceu com o tempo de 7s66.

A marca ficou bastante acima dos 7s41 que deram a Xiang a vitória sobre Robles no Meeting de Birmingham, na semana passada (o cubano marcou 7s50). Os dois não se encontravam desde que o cubano foi desclassificado da final dos 110 metros com barreiras no Mundial de Daegu, no ano passado, por obstruir a passagem do chinês. Xiang foi campeão olímpico em 2004 e Robles em 2008. O desempate deverá ser em Londres.

Ainda em Estocolmo, o etíope Aman Mohammed venceu os 800 metros com o tempo de 1min45s84, tendo o polonês Marcin Lewandovsky em segundo, com 1min46s02. Já nos 3.000 metros venceu o queniano Isiah Koech.