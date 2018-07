Xô, complexo de vira-lata

O talentoso garoto e sua trupe talvez não tenham atentado, mas colaboram no processo de ruptura de um gigantesco paradigma. Com a mesma precisão utilizada para driblar adversários e marcar golaços, Neymar ajuda a chutar para escanteio uma das facetas mais negativas da cultura brasileira: o complexo de vira-lata.

Desde pequenos ouvimos que algo - seja lá o que for - é bom pelo simples fato de ser importado. O maior elogio estava no fato daquilo não ser brasileiro. E em muitos casos, infelizmente, a fama é justificada.

E no meio do futebol esta linha de raciocínio também existe. Percebi isso durante a última semana, nos dias que sucederam a publicação da última coluna, na qual registrei que, do ponto de vista técnico, não acho que o genial Messi seja mais brilhante do que Neymar.

Apesar dos cinco títulos mundiais da seleção, de tantos outros dos clubes e do fato de o futebol ser um dos raros assuntos no qual o brasileiro projeta sua autoestima - quase arrogância - para todo o planeta, ainda nos deparamos com argumentos (respeitáveis, é claro) baseados no fato de que nenhum jogador pode ser considerado um craque, de fato, se não passar por um grande centro europeu.

Entendo quando dizem que Messi enfrenta os melhores defensores do mundo, enquanto Neymar tem pela frente zagueiros de segundo escalão. É verdade, porém a conveniência faz com que esqueçam de dizer que Messi também tem ao seu lado os melhores jogadores do mundo - dos 11 titulares do Barcelona, oito foram indicados ao prêmio de "melhor do mundo" da Fifa -, enquanto Neymar é o único entre os santistas que transita com desenvoltura pelo hall dos geniais. E se lembrarmos que futebol é uma modalidade coletiva, tal constatação só aumenta os méritos do brasileiro.

É evidente que não se muda do dia para a noite uma mentalidade forjada durante mais de 500 anos de história marcada por exploração e resumida em um tal de "jeitinho brasileiro", que nada mais é do que a apologia a tudo que é mal feito, improvisado, enfim, "meia-boca". No entanto, Neymar, aos 19 anos, já deu sua discreta colaboração para minimizar os efeitos do complexo de vira-lata e do tal "jeitinho". Ao lado da diretoria do Santos, mostrou que com organização, planejamento e criatividade é possível competir, se não de igual para igual, certamente com muito mais força.

Ah, e antes que me esqueça, um passarinho me contou que a possibilidade de Messi e Neymar jogarem juntos está cada vez maior. Mas isso ficaria para depois da Copa do Mundo do Brasil.

Dupla inédita. Enquanto espera para jogar ao lado de Messi, Neymar terá a chance de fazer dupla com outra figura constante nas festas de premiação dos melhores do futebol mundial. Dia 22 de dezembro, em Salvador, o craque santista jogará ao lado de Marta, no Super Desafio de Natal, evento que reúne alguns dos melhores atletas do País em partida beneficente.

Pé atrás. O que estaria por trás da mudança de comportamento de Romário? O mesmo craque que durante anos serviu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) transformou-se em deputado com posições ácidas contra a entidade. Se a resposta for baseada apenas em ideologia, parabéns Baixinho!