XV de Piracicaba bate Ponte Preta em Campinas e entra na briga por classificação

Com o resultado, combinado com a derrota do São Paulo para o São Bernardo, por 3 a 1, no Pacaembu, o XV de Piracicaba entrou de vez na briga pelo classificação, terminando a rodada com 11 pontos, a dois do clube do Morumbi, vice-líder do Grupo C. A Ponte Preta, por sua vez, estacionou nos nove pontos no Grupo B e ocupa a terceira posição.

A Ponte Preta não esperou o XV de Piracicaba tomar iniciativa e entrou na partida como uma postura ofensiva, que proporcionou ao time adversário boas jogadas de contra-ataque. Aos 17 minutos, o clube visitante perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar com Aloísio, que chutou cruzado para fora.

O clube campineiro sofria para escapar da dura marcação do XV e só foi chegar com perigo aos 44 minutos. Após cruzamento de Clayson, Wesllington Paulista desviou de cabeça, mas Bruno Brígio salvou no ângulo.

A Ponte Preta voltou melhor para o segundo tempo e chegou a abrir o placar com Fábio Ferreira, mas o árbitro acabou assinalando impedimento do jogador. A resposta do XV só veio aos 31 minutos com Fabinho. Após cruzamento para área, Grolli desviou para trás e o atacante completou para o fundo das redes.

Na frente do marcador, o XV de Piracicaba foi para cima e chegou a fazer o segundo num belo chute de Aloísio, lance que acabou anulado pela arbitragem. Na última tentativa da Ponte, Clayson chutou à queima-roupa para um milagre de Bruno, que assegurou a vitória do time piracicabano.

Na próxima rodada, o XV de Piracicaba enfrenta o Ituano no sábado, às 16 horas, no Estádio Barão de Serra Negra. No mesmo dia, às 18h30, a Ponte Preta pega a Ferroviária no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 XV DE PIRACICABA

PONTE PRETA - João Carlos, Ferrugem, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Jonas (Alexandro) e Renato (João Vitor), Felipe Azevedo, Rhayner e Clayson; Wellington Paulista (Felipe Menezes). Técnico: Alexandre Gallo.

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido, Daniel, Fábio Sanches, Heitor e Carleto; Magal, Clayton e Aloísio (Oswaldo); Henrique Santos, Fabinho (Léo Salino) e Rivaldinho

(Rodrigo Silva). Técnico: Narciso.

GOL - Fabinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Jonas, João Vitor e Clayson (Ponte Preta); Heitor (XV de Piracicaba).

RENDA - não disponível.

PÚBLICO - 9.795 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).