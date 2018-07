XV de Piracicaba demite Narciso e acerta com Luis Carlos Ferreira Há seis jogos sem vencer no Campeonato Paulista e brigando contra o rebaixamento até esta 15ª e última rodada, o XV de Piracicaba dispensou nesta terça-feira o técnico Narciso. Além disso, a diretoria já acertou a chegada de Luis Carlos Ferreira, que comandará o time contra o Oeste no domingo, às 16 horas, no estádio dos Amaros, em Itápolis, pela última rodada classificatória.