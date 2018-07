XV segue sem vencer na elite; Botafogo reage

O gol do Mirassol foi do volante Sérgio Manoel, em chute de fora da área, aos 9 minutos do primeiro tempo, mas Washington empatou para o Catanduvense ainda na primeira etapa, aos 26.

Agora, o Mirassol sai de casa para enfrentar o Oeste no sábado, enquanto o Catanduvense tem uma pedreira diante do Palmeiras, no domingo.

Já no duelo de Ribeirão Preto, o Botafogo se recuperou da goleada sofrida na estreia para o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 0. O adversário, o XV, vinha animado pelo empate em Piracicaba diante do Santos.

Ontem, porém, o Botafogo levou a melhor e fez 2 a 1, no Estádio Santa Cruz. Em partida equilibrada, o time da casa saiu na frente Talles Cunha, aos 7 minutos. O XV, depois de muito insistir chegou ao empate aos 23, com o zagueiro Toninho, de cabeça.

Porém, na segunda etapa o Botafogo também usou a cabeça para definir a vitória. O gol foi do zagueiro grandalhão Gustavo Bastos, aos 36 minutos, quando o jogo já parecia caminhar para o empate. O goleiro Márcio, ex-São Paulo e Paulista, acabou sendo destaque no final da partida, com defesas decisivas.

O Botafogo volta a campo no sábado, às 19h30, diante de seu tradicional rival, o Comercial, no duelo batizado de "Come-Fogo", novamente em seu estádio, o Santa Cruz.

Já o XV terá a terceira oportunidade, após 16 anos de ausência, de conquistar uma vitória na elite do futebol paulista. O adversário é o Bragantino, também às 19h30.