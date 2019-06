Yago Dora brilha no primeiro dia da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe

O brasileiro Yago Dora fez a maior pontuação do dia na abertura da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, que começou nesta quinta-feira na praia de Itaúna, em Saquarema. Ele marcou 16,33 pontos, incluindo uma nota 9 na melhor onda da quinta, e avançou diretamente para a terceira fase, assim como Adriano de Souza, o Mineirinho, que voltou a competir após oito meses parado por causa de lesão.

"Estou muito feliz por avançar essa bateria e foi muito especial ter o Adriano se classificando junto comigo. Ele está voltando de uma lesão muito séria e é um grande amigo meu, então já estava muito feliz só por entrar numa bateria com ele. As condições das ondas não estavam fáceis, mas foi muito divertido só em pegar esquerdas no meio de tantas direitas no Circuito Mundial. E a galera gritando, torcendo pra gente, nos dá muita energia e nos faz querer fazer o nosso melhor a cada onda", afirmou Yago.

Com a praia lotada, outros brasileiros também avançaram: o bicampeão mundial Gabriel Medina, Italo Ferreira, Jadson Andre, Deivid Silva, Caio Ibelli, Willian Cardoso, Michael Rodrigues, Jesse Mendes e Filipe Toledo. O havaiano John John Florence e o norte-americano Kelly Slater também passaram em suas baterias.

"É muito bom competir no Brasil. Sempre queremos e esperamos por isso, mas é o lugar que a gente tem mais obrigações pra fazer fora da água. Mas isso é normal, porque a gente fica aqui apenas uma semana por ano, então queremos dar o máximo possível para nossos fãs, para a mídia, patrocinadores e tudo mais. Mesmo assim, sempre procuro fazer tudo isso antes do evento começar, para poder ficar 100% focado durante a competição", disse Filipinho, que venceu a etapa do Rio em 2018.

No feminino, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também foram para a terceira fase. Coincidentemente, elas disputaram a mesma bateria, mas acabaram fazendo uma dobradinha brasileira e avançaram. Já Tainá Hinckel, que conquistou a vaga no evento pela triagem, perdeu e terá de disputar a repescagem nesta sexta-feira, com chamada a partir das 6h30 (horário de Brasília).

"Estou muito feliz por vencer minha primeira bateria aqui e senti bastante toda a energia da torcida, então quero agradecer a todos pela força que me deram", disse Silvana Lima. "É sempre difícil chegar nos últimos minutos precisando de nota. Isso deixa um friozinho na barriga e aquela voz na cabeça dizendo: 'vamos Silvana'. Eu estava querendo muito achar uma onda boa e ela veio no finalzinho, felizmente. Quero continuar focada para quando a oportunidade aparecer e é importante conseguir ficar tranquila, sem tanta pressão", continuou.

Confira os resultados da primeira fase da disputa masculina da etapa do Rio:

1) Kanoa Igarashi (JAP) 12,17 x Peterson Crisanto (BRA) 7,83 x Jadson André (BRA) 10,60

2) Gabriel Medina (BRA) 12,10 x Adrian Buchan (AUS) 8,40 x Soli Bailey (AUS) 6,93

3) Kolohe Andino (EUA) 11,16 x Yago Dora (BRA) 16,33 x Adriano de Souza (BRA) 11,27

4) Filipe Toledo (BRA) 13,97 x Sebastian Zietz (HAV) 9,30 x Frederico Morais (POR) 9,60

5) Ítalo Ferreira (BRA) 12,17 x Deivid Silva (BRA) 11,07 x Mateus Herdy (BRA) sem nota

6) John John Florence (HAV) 13,67 x Caio Ibelli (BRA) 10,53 x Alex Ribeiro (BRA) 9,60

7) Jordy Smith (AFS) 6,30 x Willian Cardoso (BRA) 10,47 x Ricardo Christie (NZL) 9,00

8) Julian Wilson (AUS) 12,67 x Michael Rodrigues (BRA) 9,06 x Ezekiel Lau (HAV) 6,00

9) Conner Coffin (EUA) 9,93 x Kelly Slater (EUA) 10,87 x Griffin Colapinto (EUA) 10,80

10) Owen Wright (AUS) 11,90 x Seth Moniz (HAV) 13,77 x Jack Freestone (AUS) 7,43

11) Ryan Callinan (AUS) 13,17 x Wade Carmichael (AUS) 9,74 x Jesse Mendes (BRA) 11,53

12) Jeremy Flores (FRA) 7,23 x Michel Bourez (TAH) 11,13 x Joan Duru (FRA) 10,76