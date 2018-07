Yago Pikachu promete Vasco 'totalmente diferente' no Brasileirão

O lateral-direito Yago Pikachu elogiou nesta segunda-feira o trabalho desenvolvido pelo técnico Milton Mendes na intertemporada do Vasco e demonstrou confiança na participação da equipe no Campeonato Brasileiro deste ano, prometendo que o time não repetirá o desempenho decepcionante dos primeiros meses de 2017. O time carioca estreia na competição no próximo domingo, às 16 horas, em São Paulo, diante do Palmeiras, atual campeão.

"Essas três semanas serviram para a gente corrigir algumas coisas na parte física e na parte técnica. Esse tempo foi válido, mas estamos com saudade de jogar, que é o que mais gostamos. Nossa atitude será totalmente diferente, estamos bem preparados. Vamos procurar mostrar desde o primeiro minuto que queremos vencer os jogos, independente de jogar dentro ou fora de casa", enfatizou o jogador.

Pikachu mostrou que acompanha os adversários na competição nacional ao analisar o Palmeiras, primeiro rival do Vasco. O lateral minimizou a eliminação do oponente nas semifinais do Campeonato Paulista e ressaltou as qualidades do elenco do time alviverde. Além disso, indicou que o Vasco deve apostar nos contra-ataques para conseguir um bom resultado no Allianz Parque.

"Tenho acompanhado. Não só eu, mas todo mundo. É um time que ficou fora das finais do Paulista, mas que possui qualidade e está disputando a Libertadores. Precisamos explorar os espaços que eles deixarem. Eles possuem bons jogadores e o elenco mudou pouco em relação ao que foi campeão. Estamos treinando forte para fazer um bom jogo", concluiu Pikachu.

O elenco vascaíno trabalhou nesta segunda-feira em São Januário. A comissão técnica promoveu uma série de atividades físicas, técnicas e táticas. O grupo voltará a treinar nesta terça.