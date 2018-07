Yamaguchi Falcão e Everton Lopes vencem lutas nos EUA

Donos de resultados relevantes no boxe amador, Everton Lopes e Yamaguchi Falcão se profissionalizaram e agora vão dando sequência à nova carreira. Na noite de quinta-feira, os brasileiros entraram no ringue do Belasco Theater, em Los Angeles, e saíram de lá vitoriosos.

Em duelo da categoria até 72,5kg, Yamaguchi Falcão superou o norte-americano Deartey Tucker por decisão unânime dos árbitros após a disputa de seis rounds. Dois juízes apontaram o placar de 59 a 54, enquanto outro definiu o triunfo do brasileiro como sendo por 58 a 55.

Com esse resultado, Yamaguchi Falcão soma cinco vitórias em seis combates no boxe profissional e segue invicto, pois seu primeiro combate não teve resultado, em razão da sua desqualificação e também da do seu oponente, o argentino Martin Fidel Rios. O brasileiro faturou a medalha de bronze no Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Everton Lopes conseguiu vitória rápida diante de Robert Seyam na categoria até 60kg. O brasileiro nocauteou o norte-americano logo no primeiro round, com apenas 1min24 de luta, ao derrubar o adversário após acertar um soco na linha da cintura.

Assim, após estrear no boxe profissional com uma vitória em fevereiro, Everton Lopes, dono de um título mundial amador, passa a acumular dois triunfos em dois combates.