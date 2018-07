Yamaguchi Falcão obtém primeiro nocaute como profissional

Medalhista de bronze na Olimpíada de Londres, em 2012, Yamaguchi Falcão conquistou na noite do último sábado, em Las Vegas, o seu primeiro nocaute como boxeador profissional. O brasileiro derrotou o porto-riquenho Jesus Cruz por nocaute técnico, ao fim do terceiro assalto na luta entre pesos médios (até 72,5kg), no MGM Grand Hotel e Casino.

Essa foi apenas a terceira luta de Yamaguchi como pugilista profissional. Antes disso, ele superou o mexicano Francisco Najera por pontos, além de ter tido uma luta sem resultado contra o argentino Martin Fidel Rios, na qual ambos os boxeadores foram desclassificados no segundo round do combate.

Na luta deste sábado, o brasileiro já foi superior a partir do primeiro assalto, acertando bons golpes em Cruz, que mostrou algum sinal de reação no segundo round. Entretanto, no terceiro, Yamaguchi chegou a arrancar o protetor bucal do rival após um forte direto e, depois de encaixar uma forte sequência de golpes, viu seu rival desistir do confronto após ser nocauteado.