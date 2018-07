Yane e Larissa Lellys vão à final em etapa da Copa do Mundo de Pentatlo

Larissa teve ótimo desempenho no primeiro dos três grupos a competirem, avançando com o segundo lugar. Yane passou em sexto no terceiro grupo, garantindo um lugar entre as 36 finalistas. Priscila Oliveira não foi bem, ficando apenas no 21.º lugar do Grupo A, e acabou fora da final.

O calendário da Copa do Mundo prevê só mais uma etapa, daqui a duas semanas, em Kecskemet (Hungria) antes da chamada Final da Copa do Mundo, a partir de 5 de maio, em Sarasota (EUA). O Mundial está marcado para Moscou, na Rússia, na última semana de maio.

Tanto Priscila quanto Larissa ainda buscam pontos no ranking mundial para tentar a classificação olímpica. Elas ocupam respectivamente o 63.º e o 64.º lugares e precisam alcançar pelo menos o Top 25 até junho. O ranking mundial só distribui seis vagas. Yane Marques, quinta do mundo, se classificou ao Rio-2016 tanto pelo bronze no Mundial do ano passado quanto pelo ouro no Pan de Toronto.