Yane Marques fica em nono na etapa do Rio da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno A brasileira Yane Marques terminou a disputa da etapa do Rio da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, que também serve como evento-teste para os Jogos Olímpicos, na nona colocação, neste sábado, numa disputa que acabou sendo afetada pela forte chuva.