Yane Marques fica só em 14º na Super Final da Copa do Mundo de pentatlo moderno

Yane abriu o dia em 16.º na esgrima e se recuperou ficando em sétimo na natação e em quarto no hipismo. Ela chegou para o combinado de tiro e corrida em terceiro, mas foi perdendo posições até terminar em 14.º. Considerando apenas essa última prova da competição de pentatlo, foi 24.ª.

A Copa do Mundo de Pentatlo Moderno é composta por quatro etapas, além da Super Final, que reúne as 36 melhores da temporada. Yane não ganhou nenhuma medalha. Foi 21.º no Cairo (Egito), nona colocada no Rio e quinta em Roma (Itália). Depois, não participou da etapa de Kecskemét, na Hungria.

Apesar disso, ela é quarta do ranking mundial. A melhor do mundo, hoje, é Lena Schoneborn, da Alemanha, que ganhou dois ouros e duas pratas em quatro etapas. A segunda do ranking é Zsofia Foldhazi, da Hungria, que ficou no Top 4 de todas as provas do ano. Em terceiro aparece Laura Asadauskaite, da Lituânia, atual campeã olímpica e vencedora em Roma. Elas repetiram essa ordem em Sarasota e são as três favoritas ao pódio no Rio-2016.