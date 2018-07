Yane Marques reage e leva prata no Mundial de Pentatlo

KAOSHIUNG - Um ano depois de brilhar nos Jogos Olímpicos de Londres, Yane Marques voltou a subir ao pódio em uma competição importante do pentatlo moderno neste sábado. Com uma grande reação na disputa, a brasileira conquistou a medalha de prata no Mundial disputado em Kaoshiung, em Taiwan.

Yane começou a disputa neste sábado na 7ª colocação após figurar no 9º lugar ao fim das disputas de esgrima e natação. Nesta madrugada, ela se destacou nas provas de tiro e corrida e desbancou cinco rivais, assumindo o segundo lugar geral, com 5.292 pontos.

A brasileira só não foi melhor que a lituana Laura Asadauskaite, dona da medalha de ouro, com 5.312 pontos. Campeã olímpica, Asadauskaite começou mal a disputa, mas, assim como Yane, mostrou grande poder de reação neste última dia de competição e superou as adversárias. O bronze ficou com a russa Donata Rimasaite, com 5.284 pontos.

Aos 29 anos, Yane Marques subiu ao pódio de um Mundial pela primeira vez na carreira. Em 2012, ela se tornou conhecida nacionalmente ao faturar a medalha de bronze no último dia da Olimpíada de Londres.