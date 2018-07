Yane Marques vence campeã olímpica por apenas 1s

MOSCOU - Depois de fracassar na Final da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, na qual obteve apenas o oitavo lugar, há duas semanas, Yane Marques voltou a competir em alto nível neste sábado. A brasileira, medalhista de bronze nos Jogos de Londres, venceu a Kremilin Cup, em Moscou, prova da qual participaram muitas das principais atletas do pentatlo moderno, principalmente as do leste europeu.

Yane se saiu muito bem na esgrima, primeira das quatro provas que compõem o pentatlo moderno, na qual foi a primeira colocada. Ela também foi a melhor na equitação e quinta na natação. Assim, chegou com folga de mais de um minuto sobre a segunda colocada para a prova combinada de tiro e corrida.

Nesta etapa, Laura Asadauskaite (Lituânia), campeã olímpica, conseguiu se recuperar, encostou na brasileira, mas acabou terminando a um segundo de Yane, que ficou com o ouro. O pódio foi completado por Liudmila Kukushkina, da Rússia. Priscila Oliveira, outra brasileira na prova, terminou em 19º.