Yane vê melhora na esgrima para Mundial de Pentatlo

KAOHSIUNG, TAIWAN - Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, Yane Marques não teve grandes resultados na temporada até aqui. Ela acredita que pode voltar a figurar entre as melhores do pentatlo moderno no Mundial que começa nesta quarta-feira, em Kaohsiung (Taiwan). Para tanto, reforçou os treinamentos de esgrima, uma das cinco modalidades do pentatlo.

"O camping training em Portland (EUA) foi ótimo. Lá, pessoas fortes me ajudaram na esgrima para que eu mantenha a ideia de agregar ações e melhorar o aspecto tático da prova", diz Yane, que ficou 15 dias treinando esgrima nos Estados Unidos.

Atualmente quinta colocada do ranking, Yane ficou na sexta posição nos dois últimos Mundiais, em Chendgu (China), em 2010, e em Roma, no ano seguinte. Agora, acredita que pode melhorar sua classificação. "Torço para sair de lá satisfeita com a prova e com meu desempenho. Tenho treinado forte e me dedicando ao máximo para ter condições de competir bem nessa prova", conta.

Além de Yane Marques, o Brasil também terá Priscila Oliveira e Simone Lima na prova feminina, que tem qualificação na quarta e final na sexta. No masculino, Danilo Fagundes, Felipe Nascimento e William Muinhos começam a competição na quinta em busca de final de sábado. No domingo acontece a prova por equipes.

Dos cinco novos nomes, quem mais tem chances de um bom resultado é Priscila, 18ª do ranking feminino. "Fiquei muito feliz por ter atualizado o ranking e estar nessa colocação. É uma recompensa por realizar uma boa temporada. Meu objetivo é manter essa colocação durante as próximas competições", diz ela. A terceira representante brasileira no feminino, Simone Lima, é militar de carreira e atual campeã mundial de Pentatlo Naval.

Na disputa entre os homens, o destaque da delegação brasileira é Danilo Fagundes. Há mais de um ano, o carioca de 25 anos lidera o ranking nacional do Pentatlo Moderno e é o melhor brasileiro no ranking mundial masculino. Já Felipe Nascimento e William Muinhos foram finalistas do Mundial Júnior, há duas semanas.