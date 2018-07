Yarisley Silva leiloa top para ajudar atleta que está tetraplégica

A cubana Yarisley Silva, campeã mundial do salto com vara, colocou parte de seu uniforme que usou para conquistar a medalha de ouro no Mundial de Atletismo, em Pequim no site Ebay (que vende objetos), para entrar em um leilão e arrecadar dinheiro para Kira Grünberg, que praticava a modalidade e ficou tetraplégica após uma queda.

Em sua página do Facebook, Yarisley colocou a imagem do top, com seu autógrafo e a data de quando conquistou a medalha de ouro - na ocasião, a brasileira Fabiana Murer ficou com a prata. Ela indica que o dinheiro que conseguir será enviado para a austríaca Kira.

"Olá para todos. Esse é meu top da final do Mundial de Pequim e será leiloado no Ebay com a ajuda de um amigo que me assessora. O dinheiro que conseguir será enviado para ajudar a família de Kira Grünberg, a garota da vara que seu machucou em seu treinamento e agora está paraplégica. Essa é minha pequena ajuda para que ela faça seu tratamento e que no futuro possa se recuperar. Um beijo e um abraço grande para todos. Muito obrigado", disse.

A saltadora austríaca Kira Grünberg, de 21 anos, ficou tetraplégica após sofrer um grave acidente durante o treino no final de julho. Ela, que se mantém como recordista do salto com vara em seu país desde o dia 12 de agosto de 2014 com a marca de 4,45 metros conquistada no Campeonato Europeu de atletismo em Zurique (Suíça), sofreu uma queda que a deixou gravemente ferida. A atleta foi imediatamente internada no hospital de Innsbruck, onde "foi diagnosticada uma fratura da coluna cervical", explicaram os médicos.