Yaya Touré fica fora de jogo e aumenta rumores sobre saída do Manchester City

Na semana passada, o técnico do City, Pep Guardiola, incluiu Touré na lista provisória de inscritos para os playoffs, mas agora o meio-campista marfinense não vai viajar para a Romênia.

"Ele é um jogador nosso e está treinando incrivelmente", disse Guardiola, nesta segunda-feira. "Mas eu não tinha certeza se ele estava indo para jogar e então eu preferi que ele permanecesse lá, treinando bem em Manchester".

Touré, de 33 anos, não estava entre os relacionados do City para a estreia do time no Campeonato Inglês, a vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland, no último sábado. "Eu tenho muito respeito por ele, por sua carreira e qualidade, mas para os primeiros dias, contra o Sunderland, estávamos à procura de um jogo mais intenso", disse Guardiola. "É por isso que ele não jogar, a única razão para isso".

Guardiola estava no comando do Barcelona quando o clube vendeu Touré ao City em 2010. Ele foi um jogador-chave na ascensão do time nos últimos anos, mas seu rendimento caiu nas últimas duas temporadas e agora ele está em seu último ano de contrato.

O goleiro Joe Hart é outro jogador do City cujo futuro é incerto sob Guardiola. Ele também não enfrentou o Sunderland, com Willy Caballero sendo titular, mas foi relacionado para o duelo na Romênia.

O atleta que atuar nas fases preliminares da Liga dos Campeões não pode jogar por outro clube na fase de grupos. O duelo de volta entre City e Steaua está agendado para 24 de agosto.