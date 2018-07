Yelena Isinbayeva vence no retorno ao atletismo, na Rússia

MOSCOU - A saltadora russa Yelena Isinbayeva teve uma volta vitoriosa ao atletismo. Neste domingo, em Moscou, no Russian Winter, ela venceu a disputa do salto com vara em prova que marcou o seu retorno ao esporte após um período de 11 meses de afastamento das competições.

Isinbayeva, que anunciou sua saída do esporte depois de terminar em quarto lugar no no Campeonato Mundial Indoor de Doha, em março, vencido pela brasileira Fabiana Murer, atingiu 4,81 metros no seu melhor salto. Ela superou as compatriotas Svetlana Feofanova, atual campeã europeia, e Alexandra Kiryashova, que saltaram 4,56 metros cada.

Feofanova ficou com a medalha de prata por ter cometido menos erros nos seus saltos. Atual campeã mundial, a polonesa Anna Rogowska saltou apenas 4,46 metros e terminou a disputa do salto com vara na quinta colocação. Isinbayeva tentou saltar 4,91 metros, 15 centímetros a menos do que o seu recorde mundial, obtido em 2009 na cidade de Zurique, mas fracassou nas sua três tentativas.

A russa, de 28 anos, ganhou todas as principais competições do atletismo entre a Olimpíada de 2004, em Atenas, e o Mundial de Atletismo de 2009, em Berlim, onde não conseguiu realizar sequer um salto com êxito. Então, ao não conseguir subir ao pódio no Mundial Indoor, no Catar, ela decidiu realizar uma pausa por conta do excesso de pressão.

A brasileira Keila Costa também participou do Russian Winter neste domingo. Ela terminou a disputa do salto em distância na oitava colocação, com 6,35 metros. A prova foi vencida pela russa Darya Klishina, com 6,82 metros.