Ygor Coelho põe Brasil pela 1ª vez nas oitavas do Mundial de Badminton

Ygor Coelho fez história nesta quarta-feira no Mundial de Badminton, que está sendo realizado em Nanquim, na China. Ele se tornou o primeiro brasileiro a avançar às oitavas de final da competição ao superar o indiano H.S. Prannoy por 2 sets a 1, com parciais de 8/21, 21/16 e 21/15.

Além de ser histórico para o badminton do Brasil, o triunfo de Ygor Coelho também teve grande peso, pois Prannoy está na 11ª posição no ranking mundial, 28 posições à frente do representante do País.

Esta foi a segunda vitória de Ygor Coelho nesta edição do Mundial, pois na estreia ele havia passado por Wing Ki Vincent Wong, de Hong Kong. Ele vencia por 22/20, 19/21 e 11/4 quando o rival, que está na 22ª colocação no ranking mundial, abandonou o duelo.

Nas oitavas de final, Ygor Coelho terá um duro desafio. O brasileiro vai encarar Chou Tien-Chen, de Taiwan e número 5 do mundo, em partida marcada para esta quinta-feira. O rival não perdeu sets nas duas partidas que fez até agora na China.

Atual bicampeão pan-americano, Ygor Coelho, de 21 anos, participou em 2016 da Olimpíada do Rio e tinha avançado para a segunda rodada no Mundial de 2017, igualando o melhor desempenho do Brasil na competição. Esse resultado foi superado nesta quarta-feira. Agora, então, ele tentará se colocar entre os oito melhores atletas de badminton do mundo. "Espero continuar jogando em alto nível", escreveu, em seu perfil no Instagram.