Lutador indiano de kickboxing morre após ser atingido por golpe na cabeça

Um lutador indiano de kickboxing morreu após ser atingido na cabeça durante um duelo pelo campeonato nacional, realizado no último fim de semana. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira pelo Hospital Geral Rajiv Gandhi, onde ele estava internado. Este é o segundo acidente fatal do tipo em dois meses.

Yora Tade, de 24 anos, desmaiou no ringue no domingo após ser chutado na cabeça por seu adversário, Kesav Mudel, durante o segundo turno da competição, em Chennai, no sul do país. O lutador recebeu primeiros socorros e foi transportado para a unidade médica mais próxima, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência no cérebro. Ele não resistiu e acabou morrendo na terça-feira.

"O paciente foi internado em estado crítico e morreu durante o tratamento", disse o médico do Hospital Geral Rajiv Gandhi que cuidou do atleta.

Tade, praticante de artes marciais mistas (MMA) do estado de Arunachal Pradesh, se classificou para a final da edição indiana do torneio World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), que terminou na segunda-feira.

A polícia abriu uma investigação e as autoridades locais tomaram as medidas necessárias para enviar seu corpo de volta à sua cidade natal. Tade é o segundo lutador de kickboxing a morrer em dois meses. Nikil Suresh, de 23 anos, perdeu a vida devido a uma lesão cerebral em julho, durante um torneio em Bangalore, após levar um soco no rosto do rival.