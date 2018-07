Zaccheroni diz que desgaste prejudicou Japão em derrota

BELO HORIZONTE - A seleção japonesa se despediu da Copa das Confederações sem nenhum ponto. Neste sábado, a equipe comandada pelo italiano Alberto Zaccheroni sofreu a terceira derrota na competição, diante do México, por 2 a 1, em Belo Horizonte, e deixou o torneio na lanterna no Grupo A. Para o treinador, o desgaste dos jogadores foi fundamental para o resultado.

"Nesta última partida o esquema foi bom, a concentração também, tivemos vontade, mas na minha opinião, e conhecendo minha equipe, acho que sofremos muito pelo esforço feito. Precisamos adquirir mais experiência internacional e vamos usar os que estejam mais em forma", declarou, após o confronto.

O treinador ainda demonstrou satisfação ao comentar o desempenho japonês na segunda rodada, quando a equipe foi derrotada pela Itália, por 4 a 3, mas chegou a abrir 2 a 0. "O segundo jogo (Itália) foi de alto nível, minha equipe jogou como joga quando está bem. Uma partida dominada por 70 minutos pelo nosso time não se pode perder. São detalhes que serão aprimorados."

Por fim, Zaccheroni exaltou a organização do Brasil para a competição e viu o País "pronto" para a Copa do Mundo do ano que vem. "Gostaria de falar da infraestrutura, que me pareceu extraordinária. Estão prontos para o próximo Mundial. A organização foi ótima. Não me surpreende que 52 mil pessoas tenham vindo ver um jogo de Copa das Confederações, em um País apaixonado como o Brasil, é normal", comentou.