Zaga reserva do São Paulo tem duro teste contra o São Caetano

Os gols do time nos 3 a 2 sobre o Oeste esconderam as falhas da defesa do São Paulo em Presidente Prudente. Os deslizes soam como um pesadelo para um time que em 2011 sofreu com a fragilidade do setor. Hoje, às 17 horas, contra o São Caetano, no Morumbi, o Tricolor põe à prova a zaga reserva, com João Filipe e Edson Silva. Rhodolfo, único titular absoluto na defesa, foi relacionado para o jogo, mas dificilmente deve atuar.

A escassez de zagueiros no elenco obrigou o São Paulo a medidas extremas no ano passado: João Filipe, por exemplo, foi apresentado às pressas e estreou no dia seguinte à sua chegada. Hoje, o jogador de 23 anos tem a chance de se redimir com Leão, que o sacou da equipe por conta de suas insistentes subidas ao ataque. "Isso já passou, foi no ano passado. Ele entrou contra o Santos (na última rodada do Brasileiro passado) mais simples, objetivo e rebatedor, como deve ser", disse Leão.

Edson Silva chegou do Figueirense no início deste ano para ser reserva e tem aproveitado as chances. Seguro nos desarmes, ainda se mostrou uma boa arma nas bolas aéreas: marcou de cabeça contra o Botafogo na estreia e participou do primeiro gol contra o Oeste.

Ex-Bahia, Paulo Miranda veio para ser titular, mas tenta se recuperar de um edema na coxa direita e ainda nem sequer foi relacionado para os jogos. Rhodolfo, que tem a mesma lesão, na outra perna, se machucou contra o Oeste e fará um teste antes da partida para ver se terá condições de entrar em campo.

Mesmo insatisfeito com o rendimento da equipe, Leão garante que tem visto mais pegada neste início de ano. Contra adversários de pouca expressão, o treinador valorizou os bons resultados, ainda que sem atuações exuberantes. "As vitórias estão ocorrendo no momento certo, no início de ano, com mudança de comportamento. Isto dá um nível de confiança e uma margem de erro permitida para o decorrer (do campeonato), mesmo sem um nível de preparação técnica e tática", disse Leão.

O restante do time deve ser o mesmo dos últimos dois jogos. O meia Maicon, que foi bem na última partida, é o único que pode aparecer como surpresa na escalação hoje à tarde.

Mais perto. Cortado pela segunda vez do Villarreal, que hoje pega o Barcelona pelo Espanhol, Nilmar deve decidir até terça-feira seu futuro. O São Paulo não pensa em elevar sua oferta (R$ 5 milhões por ano, em contrato de cinco temporadas) e aguarda apenas a resposta do atacante.

São Caetano. O técnico Márcio Araújo terá Daniel na lateral direita, no lugar de Artur, que está indo para o Palmeiras.

SÃO PAULO

Denis

Piris

João Filipe

Edson Silva

Cortez

Denilson

Wellington

Cícero

Lucas

Fernandinho

Luis Fabiano

Técnico:

Emerson Leão

SÃO CAETANO

Luiz

Daniel

Eli Sabiá

Preto Costa

Diego

Augusto Recife Moradei

Anselmo

Marcelo Costa

Geovane

Betinho

Técnico:

Márcio Araújo

Juiz: Welton Orlando Wohnrath

Local: Estádio do Morumbi

Horário: 17 horas

Transmissão: Pay-per-view