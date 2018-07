Zago comanda treino e estuda opções para minimizar peso de desfalques no Inter

O técnico Antônio Carlos Zago comandou um treino nesta sexta-feira e começou a decidir o time titular do Internacional que escalará para enfrentar o Caxias, domingo, fora de casa, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Depois de ganhar o duelo de ida por 1 a 0 e eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, contudo, o treinador recebeu agora uma série de notícias negativas. Assim, com tantos desfalques, ele só deve definir a equipe no treino de sábado, após estudar mais algumas opções.

O lateral-esquerdo Carlinhos, por exemplo, pode desfalcar o time por até 20 dias por conta de uma apendicite. Edenílson, por sua vez, fez trabalho separado e segue como dúvida para domingo, assim como Roberson, que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda. William, suspenso, também está fora.

Já o meia argentino D'Alessandro treinou novamente com bola nesta sexta-feira e demonstrou que está apto para enfrentar o Caxias. Com uma lesão no tornozelo, ele foi desfalque na classificação contra o Corinthians, quarta-feira, garantida apenas na decisão por pênaltis no Itaquerão.