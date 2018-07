Zago exalta atuação de Charles no Inter: 'É jogador de verdade'

Ainda tentando se estabelecer neste início de ano, após um duro 2016, o Internacional venceu o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta, no Beira-Rio, e deu um alívio à torcida. Para o técnico Antônio Carlos Zago, o símbolo da vitória no duelo da Copa da Primeira Liga foi o jovem volante Charles.

"Ele tem muito a melhorar, mas o Inter começa a ganhar um jogador de verdade. Mas não só ele, como outros vão ter oportunidade", disse Zago, ao fim da partida. O treinador admitiu que quase tirou o volante de 20 anos da equipe, em razão da atuação abaixo do esperado contra o Brasil de Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho.

"O Charles tinha entrado no jogo contra o Brasil de Pelotas, fez meio tempo muito bom, só que, na minha opinião, tinham jogadores mais preparados que ele para o jogo seguinte. Ainda bem que não blindamos ninguém, coloquei ele no jogo de hoje, foi bem, fez o gol da vitória", comentou o treinador, aliviado.

Com a vitória, o Inter despontou na liderança do Grupo A da Primeira Liga, com seis pontos. O Fluminense vem em segundo, com três.