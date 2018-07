Zagueiro Chicão ainda não sabe quando voltará a jogar pelo Corinthians

SÃO PAULO - O zagueiro Chicão, do Corinthians, continua no departamento médico e não tem previsão para voltar a jogar. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo dia 23 de janeiro. Ainda faz fisioterapia e não treina com bola, e terá de fazer uma "pré-temporada" à parte porque ficou atrás dos demais jogadores na parte física por causa da lesão.

Com a contusão de Chicão, Gil, que foi contratado no início da temporada, virou titular da zaga ao lado de Paulo André.

Recuperação

O volante chileno Maldonado é um dos jogadores que estão usando o CT do Corinthians como local de treinos para recuperar o condicionamento físico. Ontem, o ex-jogador de São Paulo, Flamengo e Santos estava correndo em volta do gramado ao lado do volante Rômulo, do Spartak de Moscou.

Tanto Maldonado quanto Rômulo se recuperam de lesões no joelho. O meia Boquita também treinou com os jogadores, mas mesmo com contrato com o Corinthians, ele não faz parte do elenco para a temporada e deve ser emprestado.