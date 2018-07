Zagueiro da Nigéria confia em surpresa na Copa das Confederações

ABUJA - A seleção nigeriana chega ao Brasil fora do grupo dos favoritos ao título da Copa das Confederações. Os próprios nigerianos admitem isso, o que não tira deles a ambição de surpreender. De acordo com o Efe Ambrose, os jogadores estão confiantes que podem ser a zebra da competição e ele garante, ao menos, que a equipe fará uma boa campanha.

"Acho que podemos surpreender. Não estou dizendo que vamos vencer a Copa das Confederações, mas confiamos em nós mesmos. Com a atitude certa, teremos um grande torneio. Quando se tem os ingredientes certos, nada é impossível. É desta forma que encararei no torneio", declarou, em entrevista ao site da Fifa.

Ambrose falou antes do conturbado embarque da seleção nigeriana para o Brasil. Os jogadores chegaram a ameaçar um boicote à competição por discordarem da decisão da Associação de Futebol do país de diminuir a premiação paga em partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, mas voltaram atrás.

Com tudo resolvido, as atenções voltaram-se para a estreia da seleção na Copa das Confederações. Os nigerianos entram em campo na segunda-feira, quando enfrentam o Taiti, às 16 horas, em Belo Horizonte. Diante daquele que teoricamente é o adversário mais fraco da competição, Ambrose admitiu a necessidade de vitória.

"É pensando assim que entraremos em campo. É uma partida que sabemos que precisamos vencer e, para isso, precisamos estar totalmente concentrados. Não podemos perder nenhuma chance. Precisamos dos três pontos para termos uma boa chance de classificação", apontou. Os nigerianos estão no Grupo B do torneio, ao lado de Taiti, Espanha e Uruguai.